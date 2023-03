Die Knessset in Jerusalem, das israelische Parlament. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Kolomoisky)

Die Verfasser erklärten bei der Präsentation des Dokuments in Jerusalem, Ziel sei, ein rechtliches Chaos im Land zu verhindern. Über die genauen Inhalte ist noch nichts bekannt.

Die in Teilen rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Netanjahu will unter anderem ermöglichen, dass das Parlament Entscheidungen des Obersten Gerichts mit einer einfachen Mehrheit widerrufen kann. Kritiker sehen darin ein Ende der Gewaltenteilung und damit die Aushöhlung der Demokratie in Israel. Seit Wochen gibt es dort Massenproteste gegen die Regierungspläne.

Das Vorhaben dürfte auch bei einem Treffen Netanjahus mit Bundeskanzler Scholz ein Thema sein, das nach Angaben der Bundesregierung am Donnerstag in Berlin stattfindet.

