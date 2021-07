Bundespräsident Steinmeier hat das Leben und Werk des heute gestorbenen Fernsehmoderators Alfred Biolek gewürdigt.

Steinmeier schrieb in einem Kondolenzbrief an Bioleks Adoptivsohn, Deutschland verliere eine seiner bekanntesten Persönlichkeiten der Unterhaltung. Niemand habe die Kultur des Gesprächs und des Zuhörens so gepflegt wie Alfred Biolek. Er habe das Fernsehformat der Talkshow erfunden und sei ein Gastgeber im besten Sinn gewesen.



Biolek starb im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung. Er wurde ab Ende der 1970er-Jahre mit Shows wie Bio's Bahnhof, Boulevard Bio und alfredissimo bekannt.

