Die Frauenministerkonferenz fordert Unternehmen auf, sich selbst zu verpflichten, auf Sexismus in Werbung zu verzichten.

Die rheinland-pfälzische Ministerin Spiegel sagte zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Deidesheim, Produkte würden derzeit zunehmend über Geschlechterklischees vermarktet. Mit einer Selbstverpflichtung könnten Firmen Vorreiter für eine an Vielfalt und Gleichstellung ausgerichteten Wirtschaftswelt werden, so die SPD-Politikerin. Die Konferenz forderte zudem die Bundesregierung auf, gegen diskriminierende Algorithmen von Internet-Suchmaschinen vorzugehen. Den Antrag stellte die Hamburger Senatorin Fegebank von den Grünen. Sie stört sich an der Autovervollständigung von Suchmaschinen wie etwa "Frauen können sich nicht entscheiden" oder "Frauen können nicht Auto fahren".