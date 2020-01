In Berlin findet heute eine internationale Konferenz statt, um Auswege aus der Krise in Libyen zu finden. Der Konflikt in dem nordafrikanischen Land ist unübersichtlich und kompliziert. Wir erläutern, wer die wichtigsten Akteure sind und welche Interessen sie verfolgen.

Wie ist die politische Lage in Libyen?

Seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi im Jahr 2011 herrscht Chaos. Es gibt zwei rivalisierende politische Akteure. In der Hauptstadt Tripolis befindet sich die "Einheitsregierung" unter Führung von Ministerpräsident al-Sarradsch. Diese Regierung ist nicht legitimiert durch Wahlen. Sie kontrolliert einen kleinen Teil des Landes an der Küste um Tripolis.



Im Osten des Landes, in der Stadt Tobruk, gibt es seit mehreren Jahren eine Gegenregierung. Sie ist im Zuge des Bürgerkrieges vor al-Sarradsch und seinen Milizen dorthin geflohen. Diese Regierung, die einst aus Wahlen hervorgegangen war, wird von General Haftar unterstützt. Er kontrolliert große Teile von Libyen - und vor allem im Osten - und rückte gerade auf Tripolis vor.

Welche Länder unterstützen die Konfliktparteien?

UNO und EU erkennen die "Einheitsregieung" in Tripolis an. Zuletzt hat sich auch die Türkei hinter Ministerpräsident al-Sarradsch gestellt. Der türkische Präsident Erdogan hat ein Militärabkommen mit al-Sarradsch vereinbart, das die Entsendung von Truppen nach Libyen vorsieht. Die Türkei will sich über Libyen auch Einfluss auf Gasvorkommen im Mittelmeer sichern.



General Haftar kann auf arabische Staaten zählen, wie der Libyen-Experte Andreas Dittmann vom Geographischen Institut der Universität Gießen im Deutschlandfunk erläutert. Dazu gehört etwa Ägypten, auf das Haftar als Rückzugsgebiet angewiesen sei (Ägypten grenzt im Osten an Libyen). Viel Geld komme auch aus Saudi-Arabien. Die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützten Haftar mit Flugzeugen und Piloten. Das Neueste seien zudem Söldner aus dem Sudan. In Libyen sind darüber hinaus nach übereinstimmenden Berichten auch russische Söldner aktiv. Moskau steht in der Tat hinter Haftar, bestreitet aber eine militärische Präsenz.

Welche Rolle spielt die EU?

Aus Sicht des Libyen-Kenners Dittmann befindet sich die EU in einer "dreifachen Misere". Erstens spreche sie nicht mit einer Stimme. Zweitens habe sie frühzeitig auf al-Sarradsch, auf einen schwachen Partner und damit möglicherweise auf das falsche Pferd gesetzt. Al-Sarradsch sei aber der Wunschverhandlungspartner für ein Flüchtlingsabkommen. Er habe das Sagen in dem Gebiet, von dem aus die meisten Flüchtlingsboote starteten. Die dritte Misere für die EU: Einige EU-Staaten führten in Libyen einen wirtschaftlichen Kampf gegeneinander. So wolle Frankreich mehr Zugriff auf das Öl, während Italien den eigenen Anteil sichern wolle.



Deutschland wiederum ist in dem Konflikt neutral.

ARD-Hauptstadtkorrespondent Christian Feld zitiert aus einem Hintergrundpapier des Auswärtigen Amtes. Demnach wird Deutschland als "ehrlicher Makler ohne eigene Interessen von allen Seiten akzeptiert".

Welche Erfolgsaussichten hat die Konferenz in Berlin?

Nach Einschätzung des Libyen-Experten Dittmann ist eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen, dass alle Akteure eingeladen seien und auch kämen. Bei diversen gescheiterten Syrien-Konferenzen seien etwa die iranischen Akteure nicht dabei gewesen - darum habe das nie etwas werden können. Diesen Fehler habe man jetzt nicht gemacht.



General Haftar wiederum wisse, dass eine Eroberung von bevölkerrungsreichen Städten wie Tripolis und Misrata hohe Verluste bedeute. Mit seinem Vorrücken wolle er sich daher wohl vor allem eine günstige Verhandlungsposition schaffen. Staatschef wolle er nicht unbedingt werden.



Die Konferenz in Berlin hat aber erstmal ganz konkrete Ziele: Es geht um die Einhaltung des Waffenembargos, das eigentlich seit 2011 gegen Libyen gilt. Außerdem steht die Frage im Raum, ob eine stabile Waffenruhe denkbar und umsetzbar ist. Die Bundesregierung hofft langfristig auf einen innerlibyschen Friedensprozess. Der Libyen-Experte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik glaubt aber nicht an umfassende Beschlüsse. Nach seiner Einschätzung gibt es auf Seiten der Europäer und der USA nämlich "keinen wirklichen Willen", sich den Haftar-Unterstützern in den Weg zu stellen.