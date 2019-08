Konferenz in Leipzig

Bundeskanzlerin Merkel hat die Bedeutung der Luftfahrtbranche für die deutsche Wirtschaft sowie den Klimaschutz hervorgehoben. Deutschland solle ein führender Standort für klimaverträglichere Flugzeugtechnologien werden, sagte Merkel bei der nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig/Halle. Gerade an den Folgen des Flugverkehrs gebe es zunehmende Kritik.

Um so wichtiger sei es, dass die Branche zeigen könne, dass Wachstum nicht immer mit einer Zunahme klimaschädlicher Emissionen verbunden sei. Die Branche habe sich mit Selbstverpflichtungen, CO2-Emissionen zu senken, wichtige Ziele gesetzt und sei ein Innovationsmotor. Merkel verwies auf die Entwicklung etwa neuer, umweltverträglicherer Kraftstoffe.



In Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung rund 850.000 Menschen in der Luftfahrt-Industrie beschäftigt.