Konferenz in Leipzig

Die Innenminister der ostdeutschen Bundesländer haben vereinbart, bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus enger zusammenzuarbeiten.

An den Beratungen in Leipzig nahmen die Ressortchefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg sowie der Berliner Innenstaatssekretär teil. Der sächsische Innenminister Wöller sagte, es gehe zum Beispiel um ein länderübergreifendes Vorgehen, wenn Rechtsextreme versuchten, Immobilien auf dem Land zu erwerben. Es sei wichtig, frühzeitig einen Überblick zu bekommen. Der CDU-Politiker betonte, wenn es zum Beispiel einem Bundesland gelinge, Rechtsrockveranstaltungen zurückzudrängen, dann wichen die Veranstalter in benachbarte Bundesländer aus. Er fügte hinzu, auch die Landesverfassungsschutzämter müssten enger zusammenarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.