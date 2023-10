Mehr als 60 Staaten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Archivfoto (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Im Mittelpunkt steht ein von der Regierung in Kiew vorgelegter Plan, der den vollständigen Rückzug der russischen Invasionstruppen vorsieht. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, es sei ein starkes Zeichen internationaler Verbundenheit, dass die Teilnehmer seine Vorschläge unterstützten.

Deutschland ist in Malta nach Angaben aus Regierungskreisen mit ranghohen Beamten des Kanzleramts und des Auswärtigen Amts vertreten. Ähnlich wie bei den vorherigen Konferenzen in Kopenhagen und Dschidda soll auch über Themen wie die nukleare Sicherheit in der Ukraine gesprochen werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 29.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.