Frankreich und fünf nordafrikanische Staaten haben eine verstärkte Kooperation gegen den dschihadistischen Terror in der Sahel-Zone vereinbart.

Bei einer Konferenz im südfranzösischen Pau verständigten sich Frankreichs Präsident Macron und die Staatschefs Mauretaniens, Malis, des Niger, Burkina Fasos und des Tschad auf eine sogenannte "Koalition für das Sahelgebiet". Unter anderem soll die Terrorbekämpfung durch eine gemeinsame Kommandostruktur effektiver werden. Macron sagte zudem die Entsendung weiterer 220 Soldaten in die Sahelzone zu. Sie sollen die Truppen der Staaten im Kampf gegen die Islamisten unterstützen. Frankreich hat im Rahmen der Mission bislang rund 4.500 Soldaten in der Sahel-Zone im Einsatz.



Macron äußerte zudem die Hoffnung, US-Präsident Trump von einem weiteren Engagement in Westafrika überzeugen zu können.



In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat oder Al-Kaida die Treue geschworen.