Nach Fischsterben

Das Fischsterben in der Oder im Sommer 2022 hatte katastrophale Ausmaße: Experten gehen davon aus, dass ein hoher Salzgehalt im Fluss, verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart dazu führten. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Eine Umweltkatastrophe wie 2022 dürfe sich in dem deutsch-polnischen Grenzfluss nicht wiederholen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke anlässlich einer Konferenz in Seelow. Der Bürgermeister von Frankfurt (Oder), Wilke, sagte, es dürfe nicht sein, dass man sehenden Auges wieder in eine Umweltkatastrophe hineinlaufe. Unter anderem soll das Monitoring an dem Fluss ausgebaut werden. Im vergangenen August waren unzählige Fische verendet. Als Ursachen nannten Fachleute hohen Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen sowie das Gift der Goldalge.

