Heute beginnt eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Oleg Pereverzev)

Eingeladen haben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. An der Tagung nimmt auch der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal teil. Scholz und von der Leyen bezeichneten den Wiederaufbau als Generationenaufgabe. Die Ukraine brauche einen "Marshallplan" nach dem Vorbild des gleichnamigen US-Aufbauprogramms für Deutschland und ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Am Morgen war Bundespräsident Steinmeier zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. In dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen wolle er ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer senden, sagte er bei seiner Ankunft.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.