Annalena Baerbock, Svenja Schulze und Cem Özdemir bei der Bundespressekonferenz Gemeinsam für globale Ernaehrungssicherheit.

Das Treffen wird organisisiert vom Außen-, vom Agrar- und vom Entwicklungsministerium und dient der Vorbereitung des G7-Gipfels ab Sonntag in Elmau. Es nehmen Vertreter verschiedener Länder und Organisationen teil, so etwa US-Außenminister Antony Blinken sowie die Agrarminister Nigerias und Tansanias. Auch der ukrainische Ressortchef Mykola Solsky war anwesend.

Laut Baerbock nahm auch ein Vertreter der Türkei teil, die derzeit zwischen Russland und der Ukraine wegen der blockierten Häfen vermittelt. Die chinesische Regierung sei angefragt worden, es nehme aber niemand aus Peking teil.

Krieg in der Ukraine im Fokus

Im Mittelpunkt der Konferenz steht der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Baerbock äußerte die Hoffnung, dass im Juli wieder täglich Getreide aus der Ukraine exportiert werden könne. Es gehe angesichts des Krieges darum, dauerhafte Alternativrouten zur Ausfuhr aus dem blockierten Hafen von Odessa zu finden. Sie verwies unter anderem auf den Landweg über Rumänien und die Binnenschifffahrt über die Donau.

Solidarität auch mit Menschen im globalen Süden

Bundesaußenministerin Baerbock wirft Russland vor, den Hunger in der Welt ganz bewusst als Kriegswaffe einzusetzen. Bei der Konferenz gehe es darum, Solidarität mit der Ukraine und mit den Menschen im globalen Süden zu zeigen, die unter dem russischen Krieg leiden, sagte Baerbock weiter. Bundesagrarminister Özdemir rief die Staatengemeinschaft auf, dauerhafte Alternativen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer zu finden.

Guterres warnt vor "Katastrophe"

UNO-Generalsekretär Guterres warnte mit Blick auf die zunehmenden Nahrungsmittelengpässe in aller Welt vor einer - so wörtlich - "Katastrophe". Guterres wandte sich in einer Videobotschaft an die Konferenz. Er verwies dabei auf die Gefahr, dass noch in diesem Jahr vielerorts Hungersnöte ausbrechen könnten. Kein Land der Welt wäre immun gegen die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die solch eine Katastrophe nach sich zöge.

