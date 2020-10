Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach ist die erneute Feuerpause womöglich schon wieder brüchig.

Armenien warf seinem Rivalen Aserbaidschan den Abschuss von Artilleriegeschossen und Raketen vor. Die Regierung in Baku äußerte sich zunächst nicht. Die Waffenruhe war für den späten Abend ausgerufen worden. Bereits vor einer Woche war unter Vermittlung Russlands eine Feuerpause vereinbart worden, die bereits kurz nach Inkrafttreten gebrochen wurde. Dafür machten sich beide Länder ebenso gegenseitig verantwortlich, wie schon für das Wiederaufflammen des jahrzehntelangen Konflikts Ende September.



In Berg-Karabach leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Eriwan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamisch geprägten Aserbaidschan. Die militärische Lage gestaltet sich unübersichtlich. Unabhängige Informationen sind kaum zugänglich.

