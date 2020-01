US-Präsident Trump geht nach seinen Worten nicht davon aus, dass die Spannungen mit dem Iran zu einem Krieg führen werden.

Er sagte auf seinem Anwesen in Florida, er wolle eine solche Entwicklung nicht und erwarte sie auch nicht. - Trump hatte zuvor den Iran für die gewaltsame Stürmung der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad verantwortlich gemacht. Das iranische Außenministerium wies das zurück.



Tausende Anhänger einer pro-iranischen Miliz belagern seit gestern das Botschaftsgelände. Sie fordern den Abzug der US-Truppen aus dem Irak, warfen Steine und verbrannten US-Flaggen. Hintergrund sind US-Luftangriffe auf die Hisbollah-Brigaden, bei denen am Sonntag 25 Kämpfer und Kommandeure getötet worden waren.



Als Reaktion auf die Eskalation in Bagdad wollen die USA die Zahl ihrer Truppen in der Region verstärken. Verteidigungsminister Esper kündigte die Entsendung von rund 750 zusätzlichen Soldaten an. Wo genau die Truppenangehörigen stationiert werden, teilte er nicht mit.