Griechenland und die Türkei haben sich dazu bereit erklärt, Gespräche über die Lösung des Streits um Gasvorkommen im Mittelmeer zu führen.

Das teilte Nato-Generalsekretär Stoltenberg am Abend in Brüssel mit. Es sollten Mechanismen für eine militärische Konfliktentschärfung geschaffen werden, um das Risiko von Zwischenfällen und Unfällen zu verringen. Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es heftigen Streit zwischen Athen und Ankara um deren Ausbeutung. Sowohl Griechenland als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete und untermauern diesen auch durch die Entsendung von Kriegsschiffen. Die Beziehungen zwischen den beiden Nato-Mitgliedern sind deshalb extrem angespannt.



Zuletzt hatte auch Bundeskanzlerin Merkel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan per Videokonferenz über den Streit gesprochen. Dabei habe Erdogan erklärt, die Unterstützung, die einige Staaten für Griechenlands Haltung gezeigt hätten, sei nicht hinnehmbar.