Nato-Generalsekretär Stoltenberg unterstützt die Forderung der USA, die westlichen Partner der Vereinigten Staaten sollten sich stärker im Nahen Osten engagieren.

Stoltenberg stimmte US-Präsident Trump in einem Telefonat darin zu, dass die Nato einen größeren Beitrag zur Stabilität in der Krisenregion und zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus leisten sollte, teilte die Nato mit. Trump hatte als Reaktion auf die iransichen Angriffe auf internationale Militärstützpunkte im Irak angekündigt, mehr Unterstützung der Nato einzufordern.



Die iranische Führung hatte die Angriffe als Vergeltungsmaßnahme für die Tötung des iranischen Generals Soleimani am vergangenen Freitag durch einen US-Drohnenangriff in Bagdad bezeichnet. Inzwischen sind zwei weitere Raketeneinschläge in der irakischen Hauptstadt niedergegangen. Eine soll in der Nähe der US-Botschaft detoniert sein.