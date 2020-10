Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Dienstag die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja im Kanzleramt.

Eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte, bei dem Gespräch solle es um die derzeitige Situation in Belarus nach der Präsidentschaftswahl gehen. Einen Tag nach der Kanzlerin trifft sich Bundesaußenminister Maas mit Tichanowskaja, teilte das Auswärtige Amt mit.



Die Proteste in Belarus halten nach der umstrittenenen Präsidentschaftswahl weiter an. Die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja hatte sich kurz nach der Wahl im August ins Ausland abgesetzt, nachdem Sicherheitskräfte zunehmend gewaltsam gegen Regierungskritiker vorgegangen waren. International wird die Wiederwahl von Präsident Lukaschenko in Belarus kritisiert. Die EU geht von Wahlfälschung aus.

