Die ukrainische Armee hat damit begonnen, Teile ihrer Truppen von der Frontlinie in der Region Luhansk im Osten des Landes abzuziehen.

Das gab ein Armeesprecher bekannt. Der ukrainische Außenminister Prystaiko sagte, der Abzug sei eine vertrauensbildende Maßnahme im Vorfeld neuer Friedensverhandlungen, die Ende November stattfinden sollen. Auch die prorussischen Rebellen reduzierten ihre Einheiten in dem Gebiet.



Am 1. Oktober hatten sich die Separatisten und die Ukraine auf eine Truppenentflechtung an der Front geeinigt. Zudem soll die Separatistenregion Donbass nach demokratischen Wahlen einen Sonderstatus erhalten. Gegen diesen Beschluss hatten in Kiew vor zwei Wochen zehntausende Ukrainer protestiert.