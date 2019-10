Die Kurdische Gemeinde Deutschlands rechnet mit einer steigenden Flüchtlingszahl vor allem in Nordrhein-Westfalen wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien.

KGD-Geschäftsführer Basar sagte dem Kölner Stadtanzeiger, viele Kurden aus der umkämpften Region hätten Angehörige in Nordrhein-Westfalen. Der integrationspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Aymaz, forderte die Regierung in Düsseldorf auf, sich auf die Lage einzustellen. Er befürchte, dass der bisherige Abbau von Flüchtlingsunterkünften voreilig gewesen sei.



In Herne kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden. Mehr als 100 Menschen lieferten sich gestern am späten Abend eine Massenschlägerei. Nach Angaben der Polizei gab es Verletzte.



Erst kürzlich war es in Nordrhein-Westfalen am Rande von überwiegend kurdischen Demonstrationen zu Auseinandersetzungen gekommen.