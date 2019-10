Russland bekräftigt seine Absicht, die syrischen Regierungstruppen im Norden Syriens zu unterstützen.

Ein Sprecher des Kreml sagte, die türkische Militäroperation in der Region sei inakzeptabel. Russland werde keinen Konflikt zwischen der Türkei und Syrien zulassen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg äußerte große Besorgnis mit Blick auf die türkische Militäroffensive. Die Angriffe könnten zu Rückschlägen im Kampf gegen die Terrormiliz IS führen, so Stoltenberg in London. Dies könne enorme Konsequenzen für die Erfolge gegen den IS haben.



Bundeskanzlerin Merkel warnte vor Unsicherheit im gemeinsamen internationalen Vorgehen gegen die Dschihadistenmiliz. Sie betonte, die türkische Militäroffensive bringe viel menschliches Leid mit sich. Ein Sprecher der russischen Regierung nannte die Angriffe der türkischen Streitkräfte inakzeptabel. Russland habe eine Vereinbarung zwischen der syrischen Regierung und kurdischen Streitkräften ausgehandelt, nach der die Kurden die Kontrolle über das umkämpfte Gebiet an Regierungstruppen von Machthaber Assad abtreten.



Inzwischen fordern nach Grünen und Linken auch Unionspolitiker einen sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen der Bundesrepublik an die Türkei, auch der bereits genehmigten. Die EU-Außenminister hatten sich gestern nicht auf ein allgemeines Waffenembargo einigen können.