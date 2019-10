Russland bekräftigt seine Absicht, die syrischen Regierungstruppen im Norden Syriens zu unterstützen.

Ein Sprecher des Kreml sagte, die türkische Militäroperation in der Region sei inakzeptabel. Russland werde keinen Konflikt zwischen der Türkei und Syrien zulassen.



In Deutschland forderten nach Grünen und Linken auch Unionspolitiker einen sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen der Bundesrepublik an die Türkei. Die EU-Außenminister hatten sich gestern nicht auf ein allgemeines Waffenembargo einigen können. Mehrere Staaten hatten aber angekündigt, Rüstungslieferungen an die Türkei einzuschränken oder auszusetzen, zuletzt auch Großbritannien.