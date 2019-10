Die türkische Regierung hat die Beschlüsse der EU-Staaten bezüglich der Militäroperation in Nordsyrien verurteilt. Die Türkei weise alle Entscheidungen und Appelle in ihrer Gesamtheit zurück, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara. Man müsse die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in einigen Bereichen ernsthaft überdenken.

Die Europäische Union hatte die türkischen Angriffe im Norden Syriens verurteilt. Die Sicherheit in der gesamten Region werde durch die Militäroperation untergraben, erklärten die EU-Außenminister in Luxemburg. Rüstungsexporte an die Türkei sollten auf nationaler Ebene eingestellt werden. Ein europäisches Embargo gebe es vorerst jedoch nicht. Auch von möglichen Sanktionen gegen die Türkei ist nicht die Rede.



US-Präsident Trump kündigte baldige Strafmaßnahmen seines Landes an. Unter anderem würden Sonderzölle auf Stahlimporte aus der Türkei wieder auf 50 Prozent angehoben und Verhandlungen über ein Handelsabkommen abgebrochen.

Bruch des Völkerrechts?

Das Auswärtige Amt zweifelte die völkerrechtliche Legitimation der türkischen Militäroperation an. Ein Sprecher sagte in Berlin, es sei nicht zu erkennen, dass die Lage im syrisch-türkischen Grenzgebiet die Militärintervention gegen die Kurden erfordert habe.



Dieser Einschätzung widersprach der türkische Generalkonsul in Deutschland, Erciyes. Die Türkei übe ihr Recht auf Selbstverteidigung aus - und das "auf Grundlage des Völkerrechts", erklärte er in Hürth bei Köln. Im türkischen Grenzgebiet dürfe sich keine Terrororganisation festsetzen. Die bekämpfte kurdische Miliz YPG aber sei der "syrische Arm der Terrororganisation PKK".

Bis zu 200.000 Menschen auf der Flucht

UNO-Generalsekretär Guterres rief die Konfliktparteien zu äußerster Zurückhaltung auf und beklagte, dass es in dem Konflikt zu vielen zivilen Opfern komme. Der komplexe Syrienkonflikt könne nur politisch gelöst werden, betonte er.



Nach Einschätzung der Vereinten Nationen sind seit Mitte vergangener Woche mindestens 160.000 Menschen vor den Kämpfen zwischen türkischer Armee und kurdischen Milizen geflohen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht von bis zu 200.000 Frauen, Männern und Kindern auf der Flucht aus. Fast 1,5 Millionen Menschen bräuchten medizinische Hilfe, im physischen wie im mentalen Bereich.

USA ziehen weitere Truppen ab

Unterdessen erhielten alle in Nordsyrien stationierten US-Truppen den Befehl, das Land zu verlassen. Nach Angaben eines Militärsprechers verbleiben lediglich 150 Soldaten im Süden. Diesen Schritt befürwortete der türkische Präsident Erdogan. Bereits vergangene Woche hatten die Vereinigten Staaten einen Teil ihrer Armee aus der Region abgezogen. Beobachter kritisieren, dass dies die Militäroperation Ankaras erst ermöglicht habe.