Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist nicht neu. Schon seit Jahrzehnten kommt es immer wieder zu Reibereien und handfesten Auseinandersetzungen. Die gegenseitige Abneigung ist tief verwurzelt. Wir haben die wichtigsten Stationen für Sie aufgelistet:

1953: Die USA griffen zum ersten Mal massiv in die Politik Irans ein. Wie ein detaillierter Bericht belegt, war der Geheimdienst CIA am Putsch gegen den damaligen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mohammed Mossadegh beteiligt. Zusammen mit Großbritannien verhinderten die USA so eine Verstaatlichung der iranischen Ölschätze und ein vermeintliches Näherrücken an das damals kommunistische Russland. Der darauf folgende Herrscher im Iran, Schah Pahlavi, errichtete mit - finanzieller, materieller und personeller - Rückendeckung der USA eine Diktatur.



1979: Der Schah wurde durch die Islamische Revolution zum Verlassen des Iran gezwungen. Während der vorangehenden Proteste spielte die Erinnerung an den gestürzten Premier eine große Rolle. Ende des Jahres dann stürmten aufgebrachte Iraner die US-Botschaft in Teheran, von wo aus 1953 der Putsch gegen Mossadegh gesteuert worden war. Insgesamt 63 Botschaftsmitarbeiter, 52 davon westliche Diplomaten, wurden für mehr als ein Jahr als Geiseln genommen. 1980 beenden die USA die diplomatischen Beziehungen zu Teheran. Einige Monate später marschieren irakische Truppen in den Südwesten des Landes ein. Der Westen unterstützt in dem achtjährigen Krieg den Irak.



2001/2002: In der Folge der Anschläge vom 11. September 2001 bezeichnete US-Präsident George W. Busch den Iran, Irak und Nordkorea als "Achse des Bösen".



2006-2015: Im Jahr 2006 gab der Iran die Wiederaufnahme der Uran-Anreicherung für sein Nuklearprogramm bekannt und drohte mit der Kündigung des Atomwaffensperrvertrages. Es folgten umfassende Wirtschaftssanktionen der EU und etliche erfolglose Verhandlungenrunden auf internationaler Ebene. Unter der Präsidentschaft von Barack Obama dann gelang 2015 ein Abkommen, nachdem der Iran sein Atomprogramm deutlich begrenzen musste. Im Gegenzug wurden die Sanktionen aufgehoben.



2016 - 2019: Seit seiner Amtsübernahme machte der neue US-Präsident Donald Trump deutlich, dass er das Atomabkommen skeptisch sieht. Im Mai 2018 kündigte er die Übereinkunft mit dem Iran einseitig auf und setzte die Sanktionen nach und nach wieder in Kraft. Anfang 2019 erklärte die Regierung in Washington die iranischen Revolutionsgarden zur Terror-Organisation. Es folgten mehrere Auseinandersetzungen um Öltanker im Golf von Oman und vor Gibraltar. Im Juli 2019 kündigte Teheran an, sich seinerseits nicht mehr an das Atomabkommen zu halten und die Urananreicherung wieder zu steigern. Ermittlungsversuche durch EU-Staaten zur Rettung des Vertrages scheiterten.



Dezember 2019: Bei Raketenangriffen im Irak am 27.12. wurden ein US-Bürger getötet und mehrere verletzt. Die USA machten die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz für die Attacke verantwortlich und flogen als Reaktion Luftangriffe gegen deren Stützpunkte. Dabei wurden mindestens 25 Kämpfer getötet. Zwei Tage später stürmten Demonstrierende die US-Botschaft in Bagdad. Auch dafür sah Washington Teheran in der Verantwortung.



3. Januar 2020: US-Drohnenangriff auf den hochrangigen iranischen General Soleimani im Irak.



