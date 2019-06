Die USA haben Medienberichten zufolge einen Cyber-Angriff gegen den Iran ausgeführt.

Wie unter anderem die "Washington Post" berichtet, wurden die gezielten Attacken auf Rechnernetze am Donnerstag nach dem Abschuss einer US-Drohne durch die iranischen Revolutionsgarden gestartet. Sie seien aber bereits seit längerem vorbereitet worden. Der Angriff galt den Berichten zufolge iranischen Computern, mit denen Starts von Raketen und Lenkwaffen überwacht werden. Das Internetportal "Yahoo News" schreibt unter Berufung auf ehemalige Geheimdienstvertreter, die US-Cyberattacken hätten zudem ein Spionagenetzwerk getroffen, das Schiffe in der Straße von Hormus beobachte.



Dort waren vor gut einer Woche zwei Öltanker angegriffen worden, wofür Washington den Iran verantwortlich macht. US-Präsident Trump hatte in der Folge einen militärischen Vergeltungsschlag erwogen, diesen aber kurzfristig gestoppt. Morgen will er weitere Sanktionen gegen den Iran verkünden.