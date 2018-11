Bundeskanzlerin Merkel und und der russische Präsident Putin haben gestern Abend telefonisch über den russisch-ukrainischen Konflikt gesprochen.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, bat Putin die Kanzlerin, auf die ukrainische Führung einzuwirken, - wie es hieß - "keine weiteren unüberlegten Schritte" zu unternehmen. Putin habe von provokativen Aktionen der ukrainischen Seite gesprochen und von einer groben Verletzung internationalen Rechts durch ukrainische Kriegsschiffe. Äußerungen Merkels wurde nicht wiedergegeben. Die Bundeskanzlerin hatte zuvor mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko telefoniert. In dem Gespräch betonte sie die Notwendigkeit von Deeskalation und Dialog. Sie werde alles dafür tun, dass sich die Lage nicht weiter zuspitze.



Die russische Küstenwache hatte Patrouillenbooten der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch vor der Halbinsel Krim verweigert, drei ukrainische Schiffe beschossen und anschließend aufgebracht. Als Reaktion verhängte das Parlament in Kiew am Abend für 30 Tage das Kriegsrecht. Damit erhält der Präsident umfangreiche Vollmachten.