Im Konflikt mit Griechenland um Gasvorkommen im Mittelmeer sieht der türkische Präsident Erdogan keinen Anlass, seine Haltung zu ändern.

Die Türkei lasse sich durch Drohungen und Sanktionen nicht von ihren Erkundungen abhalten, erklärte Erdogan. Das Land werde seine Rechte mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Ankara hatte Anfang der Woche ein Erkundungsschiff in die Nähe der griechischen Insel Kastellorizo vor der türkischen Küste entsandt. In der Region sind inzwischen türkische und griechische Marineschiffe im Einsatz. Frankreich verstärkte vorübergehend seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer. Die EU-Außenminister hatten die Türkei am Freitag zur Deeskalation und zur Rückkehr zum Dialog aufgerufen.



Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei und Griechenland erheben Anspruch auf die Seegebiete, in denen die Gasvorkommen entdeckt wurden.