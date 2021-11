Bei einem Besuch in Taiwan hat eine Delegation des Europäischen Parlaments dem Land Solidarität im Konflikt mit China zugesichert.

Europa stehe bei der Verteidigung von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde an der Seite Taiwans, sagte der Leiter der Delegation, der französische EU-Abgeordnete Glucksmann, nach einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen in Taipeh. Die EU müsse die Zusammenarbeit mit Taiwan vorantreiben. Notwendig sei ein konkreter Plan für ein Treffen auf ranghoher Ebene.



Die chinesische Vertretung in Brüssel hatte zuvor gewarnt, der Besuch der Delegation beschädige die zentralen Interessen Chinas und unterlaufe eine gesunde Entwicklung der Beziehungen mit der EU. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.