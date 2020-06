Indien hat fast 60 Apps mit Verbindungen zu China verboten.

Betroffen ist laut einer Regierungsmitteilung unter anderem die beliebte Kurzvideo-App TikTok, die zu dem chinesischen Konzern ByteDance gehört. Auch UC Browser, WeChat und Bigo Live sowie die Shopping-Plattformen Club Factory und Shein dürfen nicht mehr genutzt werden. Zur Begründung hieß es, es habe zunehmend Besorgnis um die Sicherheit und den Schutz der Daten von 1,3 Milliarden Indern gegeben. Das bedrohe auch die Souveränität und Sicherheit Indiens.



Die indischen Behörden habe mehrere Berichte erhalten, denen zufolge manche Mobiltelefon-Apps für Daten-Diebstahl und die illegale heimliche Übertragung von Nutzerdaten an Server im Ausland missbraucht würden. Dort würden die Daten zum Teil von Staaten gesammelt und ausgewertet, die die nationalen Sicherheit und Verteidigung Indiens bedrohten.



In den vergangenen Wochen war der langjährige Grenzkonflikt zwischen Indien wieder aufgeflammt. Am 15. Juni war es nach indischer Darstellung zu Kämpfen zwischen Soldaten beider Staaten gekommen, bei denen mindestens 20 indische und auch chinesische Soldaten ums Leben gekommen seien. Die beiden Staaten machten sich gegenseitig für den Gewaltausbruch verantwortlich und warfen einander Provokation vor. Seit dem indisch-chinesischen Grenzkrieg von 1962 ist der Streit über den Grenzverlauf im Himalaya nicht beigelegt worden.