Zur Lösung des Atomkonflikts mit dem Iran ist US-Präsident Trump nach eigenen Worten ohne Vorbedingungen zu Gesprächen bereit.

Trump sagte in einem Interview des Senders NBC, er wolle keinen Krieg, denn ein Krieg würde zu Vernichtung führen. Sollte die Führung in Teheran Verhandlungen jedoch verweigern, werde das wirtschaftliche Folgen haben. Trump hat für morgen bereits neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Er wirft dem Land vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet.



Der Abschuss einer US-Drohne erhöhte diese Woche die Spannungen mit dem Iran. Trump stimmte einem Militärangriff zu, sagte ihn aber kurzfristig wieder ab. Medienberichten zufolge wurden stattdessen Cyberattacken durchgeführt.