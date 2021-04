Im Konflikt mit Russland haben sich die Nato-Länder hinter ihren Verbündeten Tschechien gestellt.

Die 30 Mitgliedsstaaten erklärten ihre volle Solidarität mit der Regierung in Prag, wie das Militärbündnis mitteilte. Die Alliierten zeigten sich dabei zutiefst besorgt über die destabilisierenden Handlungen Russlands. Konkrete Schritte gegen Moskau kündigte die Nato allerdings nicht an. Prag wirft dem russischen Geheimdienst eine Verwicklung in die Explosion eines tschechischen Munitionslagers im Jahr 2014 vor.



Tschechien wies heute weitere Diplomaten aus. Außenminister Kulhanek sagte, in der russischen Botschaft in Prag dürften nur so viele Diplomaten arbeiten wie in der tschechischen Botschaft in Moskau. Russland hatte am Montag 20 tschechische Diplomaten des Landes verwiesen.

