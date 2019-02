Indische Flugzeuge haben den pakistanischen Teil von Kaschmir bombardiert.

Die Luftwaffe habe am frühen Morgen Luftangriffe auf Terror-Lager geflogen und diese komplett zerstört, teilte ein indischer Staatssekretär mit. Das pakistanische Militär erklärte, es habe keine Verluste oder Schäden gegeben.



Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan hatten in den vergangenen Wochen zugenommen, nach einem Anschlag auf indische Soldaten in Kaschmir mit 40 Toten. Die aus Pakistan stammende Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed reklamierte den Anschlag für sich.