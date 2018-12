Die Ukraine hat wegen der jüngsten Spannungen mit Russland die Einberufung von Reservisten angekündigt.

Zur Stärkung der Landesverteidigung würden im Rahmen des neu geltenden Kriegsrechts zudem einige Einheiten innerhalb des Landes verlegt, teilte Präsident Poroschenko in Kiew mit. Der Kreml verurteilte den Schritt als "absurden Versuch", die Spannungen weiter anzuheizen. Derweil erhob die russische Staatsanwaltschaft Anklage gegen die 24 Besatzungsmitglieder der vor gut einer Woche im Schwarzen Meer aufgebrachten ukrainischen Schiffe. Ihnen wird illegaler Grenzübertritt vorgeworfen. Für die Marinesoldaten war bereits eine zweimonatige Untersuchungshaft verhängt worden.



Die Ukrainer hatten an der von Russland annektierten Halbinsel Krim vorbei durch die Meerenge von Kertsch in das Asowsche Meer fahren wollen.