Russlands Staatschef Putin sieht in einer Einflussnahme aus dem Ausland den Grund für die politische Krise in Belarus.

Der Nachbarstaat befinde sich in einer schwierigen Situation, sagte Putin in einer Videobotschaft. Darin beklagte er einen beispiellosen Druck von außen auf das Land. Moskau stehe weiterhin an der Seite der Führung in Minsk. In Belarus gibt es seit der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl Massenproteste gegen den autoritär regierenden Staatschef Lukaschenko.



Frankreichs Präsident Macron hat derweil die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja getroffen. In dem Gespräch, das in der litauischen Hauptstadt Vilnius stattfand, bot er eine Vermittlung in der politischen Krise in Belarus an.



Die 38-Jährige war bei der Präsidentschaftswahl gegen den langjährigen Machthaber Lukaschenko angetreten. Wegen des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte bei den anschließenden Protesten war sie nach Litauen geflohen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.