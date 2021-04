Russland hat damit begonnen, die Soldaten nach dem Ende der umstrittenen Manöver auf der Krim abzuziehen.

Dies berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Minister Schoigu hatte bei einem Besuch auf der von Russland annektierten Halbinsel gestern das Ende der Übungen angekündigt. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze und auf der Krim zusammengezogen und damit Furcht vor einer Eskalation der Spannungen in der Region ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.