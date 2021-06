Die südafrikanische Staatengemeinschaft SADC hat die Entsendung von Truppen nach Mosambik beschlossen.

Örtlichen Medien zufolge teilte das Staatenbündnis mit, die Mission soll Mosambik helfen, den Aufstand islamistischer Milizen niederzuschlagen. Dieser bedrohe den Frieden in der Region. Details über den Beginn der Mission und die Truppenstärke blieben zunächst offen. Eine Kommission der SADC hatte zuvor vorgeschlagen, 3.000 Soldaten sowie Drohnen und ein U-Boot bereitzustellen.



Seit 2017 greifen Milizen, die mit der Terrororganisation IS in Verbindung stehen, staatliche Einrichtungen und Siedlungen im Norden von Mosambik an. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass rund 800.000 Menschen in den vergangenen Jahren aus ihren Städten und Dörfern fliehen mussten.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.