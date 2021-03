In den amerikanisch-russischen Beziehungen verschärft sich der Ton zwischen den Präsidenten.

Russlands Staatschef Putin reagierte am Abend im russischen Fernsehen darauf, dass US-Präsident Biden ihn in einem Interview als Mörder eingestuft hatte. Putin wies auf die Geschichte der USA hin und sprach von einem "Genozid an Indianerstämmen", der "Vernichtung von Schwarzen" sowie von einer "Auslöschung ziviler Bevölkerung" durch Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Der russische Präsident lud Biden ein, mit ihm in einer Videokonferenz live zu debattieren.



Das Weiße Haus erklärte als Reaktion, Biden bedaure es nicht, Putin als Mörder bezeichnet zu haben. Die Teilnahme an einer Videokonferenz wies eine Sprecherin indirekt zurück, mit dem Verweis auf ein direktes Telefonat Ende Januar.

