An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es nach armenischen Angaben zu einem Schusswechsel gekommen.

Dabei seien drei eigene Soldaten getötet und zwei verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Eriwan mit.



Armenien und Aserbaidschan geben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation. Die Vorwürfe lassen sich von unabhänger Seite kaum überprüfen.



Die Lage im Grenzgebiet ist seit längerem gespannt. Im vergangenen Jahr war es zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken zu einem bewaffneten Konflikt um die Region Berg-Karabach gekommen.



Gemäß einer von Russland vermittelten Waffenstillstandsvereinbarung musste Armenien große Gebiete an Aserbaidschan zurückgeben, die es zuvor jahrzehntelang kontrolliert hatte.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.