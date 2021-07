Litauen hat damit begonnen, Barrieren an der Grenze zu Belarus zu errichten. Das teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Vilnius mit. Hintergrund ist ein Streit mit Belarus. Dabei geht es um den Vorwurf, dass das Nachbarland gezielt Flüchtlinge über die Grenze nach Litauen lässt.

Nach offiziellen Angaben wurden bereits mehr als 1.500 Menschen aufgegriffen - von ihnen 37 innerhalb von 24 Stunden. Das teilte der Grenzschutz heute mit. EU-Kommissarin Johannson warf dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Es handle sich um einen unfreundlichen Akt.



Litauen hatte angekündigt, wegen der illegalen Grenzübertritte seine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus mit Militär und einer Barriere zu sichern.



Simonyte: Belarus fliegt Migranten ein

Der Streit hatte sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Lukaschenko hat ganz offen erklärt, sein Land werde Migrantinnen und Migranten nicht länger daran hindern, die Grenze nach Litauen - und damit zur EU - zu überqueren: "Wir werden keinen aufhalten, denn sie kommen nicht zu uns, sondern in das blühende, warme, gemütliche Europa."



Zuletzt warf Litauens Regierungschefin Simonyte dem Nachbarland vor, sogar Flüchtlinge aus dem Ausland einzufliegen. Sie sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Belarus biete Flüge nach Minsk an. Der wichtigste Flughafen dafür sei Bagdad. Sie schloss aber nicht aus, dass auch Menschen aus Istanbul eingeflogen würden.



Die frühere Verteidigungsministerin Juknjawitschene, die heute Europaabgeordnete ist, spricht von einem hybriden Krieg, der gerade gegen ihr Land geführt werde.

Flüchtlinge zumeist aus Nahem Osten und Afrika

Die Flüchtlinge stammen nach bisherigen Erkenntnissen vor allem aus Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Die meisten haben in Litauen Asyl beantragt. Die Regierung in Vilnius wollte sich noch heute mit Gesetzesänderungen befassen, um das Prüfverfahren zu beschleunigen. Das Kabinett hatte zuvor bereits den Notstand verhängt, um leichter und schneller reagieren zu können. Litauens Staatspräsident Naueseda berief für Montag den nationalen Sicherheitsrat ein.

Steckt Putin hinter dem Ganzen?

Unsere Korrespondentin Sabine Adler kommentierte, eine solche Aktion, bei der Menschen auf der Flucht zusammengesammelt und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Europa geflogen würden, sei untypisch für Lukaschenko. Adler betont: "Auch wenn der Beweis noch nicht erbracht ist, muss man kein Hellseher sein um zu erahnen, wessen Handschrift das Unterfangen trägt: die des russischen Präsidenten."

