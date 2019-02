Wegen des Konflikts zwischen Indien und Pakistan sitzen tausende Urlauber aus Deutschland und anderen europäischen Ländern in Thailand fest.

Grund ist die Entscheidung von Thai Airways, keine Flüge mehr durch den pakistanischen Luftraum wegen der dortigen Luftwaffen-Einsätze zu leiten, wie in Bangkok mitgeteilt wurde. Demnach wurden rund 30 Flüge gestrichen. Betroffen waren etwa 5.000 Passagiere. Die meisten von ihnen hatten Flüge nach Europa gebucht.



Thai Airways will die Flüge im Laufe des Tages wieder aufnehmen. China habe seinen Luftraum geöffnet, so dass die Maschinen nun Pakistan umfliegen könnten, hieß es.