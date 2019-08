Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland zu neuen Verhandlungen über den Konflikt im Osten des Landes aufgerufen.

Er habe Staatschef Putin in einem Telefonat gebeten, auf die prorussischen Separatisten einzuwirken, sagte Selenskyj. Das Töten müsse beendet werden. Putin forderte einer Kreml-Mitteilung zufolge, dass die ukrainischen Truppen das Feuer einstellten. Der Friedensplan müsse konsequent eingehalten werden.



Trotz Vereinbarungen über eine neue Waffenruhe gibt es in der Ostukraine weiter Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und Separatisten. Dabei wurden gestern im Gebiet Donezk vier Soldaten getötet. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin äußerte sich besorgt über die Lage. Man hoffe, dass es gelingen werde, die Gewalt einzudämmen. Selenskyj hatte sich für neue Gespräche im sogenannten Normandie-Format unter Einbeziehung Deutschlands und Frankeichs ausgesprochen.