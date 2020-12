Gestritten wurde um 86 Cent, nicht mal ein Euro pro Monat, die erste Erhöhung seit elf Jahren. Trotzdem: Für viele ist das viel Geld. Deutschlandradio hätte davon vier Cent pro Haushalt bekommen, eine wichtige Steigerung. Ich spreche hier also über eine Beitragserhöhung, von der ich auch profitiert hätte. Aber als Medienjournalistin beobachte ich dies alles auch aus einer anderen Perspektive. Geht es wirklich um 86 Cent? Ich glaube nicht.

Verheerende Auswirkungen

Wer genau hinhört, was da aus Sachsen-Anhalt kommt, der hört ganz anderes. Es geht um Nicht-Wahrgenommen-Werden, Ost gegen West, es geht auch um die Einflussmöglichkeiten der Landespolitik. Alles menschlich, alles verständlich, wenn es nur nicht so verheerende Auswirkungen hätte. Und damit meine ich nicht die 86 Cent.

Ich meine die Auswirkungen auf die Demokratie. Sicher, das Prozedere, mit dem in Deutschland der Rundfunkbeitrag festgelegt wird, ist ein Prozedere, das Parlamentarier nicht erfreuen kann. Eine unabhängige Experten-Kommission empfiehlt, wie viel Geld die Öffentlich-Rechtlichen in den nächsten vier Jahren haben sollten. Mal gibt es mehr, mal nicht. Die Ministerpräsidenten legen dann die Höhe fest, können nur in Ausnahmen von der Empfehlung abweichen, die Parlamente stimmen nur noch zu.

Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich die Politik – gerade in Ostdeutschland - seit langem beklagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu groß und zu teuer sei. Und die Frage, ob es wirklich über 90 TV- und Radioprogramme zur Erfüllung des Auftrags braucht, muss erlaubt sein.

Die Öffentlich-Rechtlichen sind Ergebnis politischer Prozesse

Nur gehört diese Frage ans andere Ende dieser Debatte. Nämlich an den Anfang. Dahin, wo die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten schon vor Jahren waren, als sie sich eigentlich vorgenommen hatten, Auftrag und Struktur der Sender neu zu definieren. Die Öffentlich-Rechtlichen sind das Ergebnis politischer Prozesse. Ihre Programme, ihre Mediatheken, ihre Online-Angebote sind durch Gesetze und Staatsverträge legitimiert. Der Auftrag ist also vom Gesetzgeber erteilt und kann von ihm entzogen werden. Aber nicht in diesem Verfahren. Was bestellt ist, sollte auch bezahlt werden.

Wir sind am Ende eines Prozesses angekommen, in dem es um den Rundfunkbeitrag geht. Und der ist ganz bewusst so gestaltet, dass eigentlich nicht passieren soll, was jetzt passiert ist: Dass die Parlamente über den Hebel der Finanzierung auf Struktur oder Inhalte einwirken.

Die Politik sagt nämlich: Ihr da bei ARD, ZDF und Deutschlandradio, ihr seid zu groß, zu teuer. Zwischen den Zeilen liest man: Außerdem berichtet ihr nicht so, wie wir das möchten. Zu wenig Ostdeutschland, zu viele Klischees, die falsche Satire. Und damit ihr billiger werdet und uns positiver zeigt, kürzen wir euch die Mittel. Oder anders formuliert: Die Politik will entscheiden, wie über sie berichtet wird.

Bettina Schmieding (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Bettina Schmieding studierte Anglistik, Politikwissenschaft und Geschichte in Tübingen, Münster und den USA und schloss ein Volontariat beim Deutschlandfunk an. Anschließend arbeitete sie als freie Moderatorin und Reporterin für diesen Sender und für andere öffentlich-rechtliche Programme. 2016 wurde sie Chefin vom Dienst beim Deutschlandfunk und ist jetzt Redakteurin des Medienmagazins @mediasres.