Nach Ansicht der Konfliktforscherin Inga Trauthig sollten europäische Akteure im Umgang mit Libyen mit Zurückhaltung agieren.

Trauthig sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei nicht wünschenswert, dass die Europäer dort so agierten wie die Türkei und Russland. Libysche Akteure stützten sich derzeit im Bürgerkrieg auf ausländische Kräfte aus diesen Ländern.



Die Forscherin vom King's College in London bewertete den Vorschlag des CDU-Außenpolitikers Röttgen skeptisch, der fordert, dass sich die Bundeswehr an einer internationalen Libyen-Mission beteiligen soll. Einerseits sei dies mit der aktuellen SPD-Spitze nicht vorstellbar, sagte Trauthig. Andererseits entspreche es völkerrechtlichen Normen, dass eine Beteiligung nur unter Einladung des betroffenen Landes oder auf Grundlage einer UNO-Resolution stattfinde. Der Sicherheitsrat sei in dieser Hinsicht allerdings gespalten. Libyen werde darüber hinaus der neue Waffenmarkt der Welt genannt, dort Bundeswehrsoldaten hinzuschicken, würde viele Fragen aufwerfen.



Deutschland habe aber einen Glaubwürdigkeitsvorsprung vor anderen Ländern, und auch keine koloniale Vorgeschichte wie Italien. Trauthig sagte, es wäre schon etwas gewonnen, wenn Deutschland es während der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft schaffe, Libyen auf die Tagesordnung zu setzen. Das Land könnte zentral sein für ein stärkeres Europa in der Welt. Libysche Akteure wären voraussichtlich eher dazu geneigt, den europäischen Akteuren zuzuhören, wenn diese nicht mehr innerlich gespalten seien.



In Berlin hatte im Januar eine internationale Libyen-Konferenz stattgefunden, bei der Schritte zur Deeskalation vereinbart worden waren. Doch der Konflikt in dem nordafrikanischen Land verschärfte sich zuletzt wieder. Mit türkischer Unterstützung führen die Truppen der von der UNO anerkannten Einheitsregierung eine Offensive auf die Stadt Sirte, die vom aufständischen General Haftar kontrolliert wird. Wegen des Vormarschs dort drohte Ägypten mit einer direkten Militärintervention im Nachbarland.