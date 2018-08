Die Vorkommnisse in Chemnitz werfen neben politischen auch gesellschaftliche Fragen auf, meint die Konfliktforscherin Küpper von der Hochschule Niederrhein.

Küpper sprach im Deutschlandfunk von "pogromhafter Stimmung", die es in ähnlicher Ausprägung wie in Chemnitz auch schon in anderen Zusammenhängen gegeben habe, beispielsweise in Freital und Heidenau. Die neue Qualität sei aber, dass die rassistische Mobilisierung, die in Chemnitz stattgefunden habe, wahnsinnig schnell gegangen sei. Ein neues Phänomen sei, dass die alten Nazis gemeinsam mit den neuen Nazis zu Demonstrationen aufriefen: Da sei auch der organisierte Rechtsextremismus dabei, der hocherfahren, hoch gewaltbereit und mit einer politischen Agenda ausgestattet sei. Chemnitz sei darüber hinaus immer ein Hotspot der "alten Nazis" gewesen, so Küpper. "Neu ist auch, dass die Fratze ganz deutlich sichtbar wurde - da kann jetzt keiner mehr von besorgten Bürgern sprechen".



Ihrer Einschätzung nach ist in Sachsen politisch in der Vergangenheit viel versäumt worden, um dem Rechtsextremismus Paroli zu bieten. "Da können wir seit vielen Jahren so eine gewisse Rumeierei sehen". Die CDU in Sachsen beispielsweise sei deutlich rechter, nicht konservativer, als in anderen Teilen Deutschlands. Und nun könne man sehen, dass das Anbiedern der Politik an Rechtsextreme keine gute Idee sei. Küpper formulierte, das Problem sei, dass die Rechten auf ein solches Ereignis nur gewartet hätten. Auslöser für die Gewaltausbrüche und Demonstrationen war der Tod eines 35-jährigen. Er war in der Nacht zu Sonntag bei einer Messerstecherei getötet worden.



Konfliktforscherin Küpper empfiehlt der Politik, entschieden zu handeln - dafür sei es allerhöchste Zeit. "Nur, wenn man sich dem Problem stellt, kann man auch adäquat handeln. In Sachsen gibt es viele zivilgesellschaftliche Bündnisse, die sich sehr mutig dem Rechtsextremismus entgegenstellen, und die brauchen Rückendeckung. Bisher ist denen häufig in die Hacken gefahren worden, indem sie beispielsweise mit der Extremismusklausel unter Generalverdacht gestellt wurden."