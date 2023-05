Feiernde Soldaten der sudanesischen Armee nach der Rückeroberung einer Militärbasis (Archivbild vom 18. April 2023). (picture alliance / dpa / Newscom)

Nach Angaben südsudanesischer Vermittler haben sich die Konfliktparteien "prinzipiell" auf eine siebentägige Waffenruhe ab Donnerstag verständigt. Zudem seien beide Seiten einverstanden, Vermittler für Friedensgespräche zu benennen.

Welche Auswirkungen die Vereinbarung hat, ist unklar. In den vergangenen Tagen wurden Waffenruhen wiederholt nicht eingehalten. Der Südsudan vermittelt in dem Konflikt zwischen den Regierungstruppen und der rivalisierenden RSF-Miliz. Das Land hat sich auch bereit erklärt, als Gastgeber für Friedensgespräche zu fungieren.

Ägyptens Präsident al-Sisi warnte unterdessen vor einem Flächenbrand in der Region. Seit Beginn der Kämpfe Mitte April sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration in Genf mehr als 330.000 Menschen innerhalb des Landes vertrieben worden. 100.000 weitere seien in eines der Nachbarländer geflohen, sagte eine Sprecherin des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge.

