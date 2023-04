Sudan

Konfliktparteien einigen sich auf 24-stündige Feuerpause

Im Sudan haben sich die Konfliktparteien auf eine 24-stündige Feuerpause verständigt, die am Abend beginnen soll. Das teilte die Armee in Khartum mit. An eine Verlängerung sei nicht gedacht. Der Anführer der rivalisierenden RSF-Einheiten, Daglo, hatte zuvor eine Feuerpause befürwortet.

18.04.2023