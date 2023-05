Rauch steigt über Khartoum auf (Archivbild). Im Sudan dauern die Kämpfe trotz der vereinbarten Feuerpausen an. (picture alliance / AA / Ahmed Satti)

An den Gesprächen in Dschidda nehmen neben den Gastgebern die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien und die USA teil. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die saudische und die US-Regierung die Konfliktparteien auf, sich um eine Waffenruhe und ein Ende der Gewalt zu bemühen.

Im Sudan kämpfen seit mehr als zwei Wochen Regierungstruppen gegen die RSF-Miliz. Bei den Gefechten wurden nach offiziellen Angaben mehr als 500 Menschen getötet. Die Konfliktparteien hatten bereits mehrere Waffenruhen vereinbart, die aber immer wieder gebrochen wurden.

