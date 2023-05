Flüchtlinge aus dem Sudan in Ägypten (Lobna Tarek / dpa / Lobna Tarek)

Nach Angaben des US-Außenministeriums soll sie nach 48 Stunden in Kraft treten. In der Vergangenheit hatten derartige Vereinbarungen zwischen der Armee und den paramilitärischen RSF-Milizen nicht gehalten. Die Armee versucht seit Ausbruch des Machtkampfes Mitte April die RSF aus Khartum herauszudrängen. Deren Kämpfer haben sich in Teilen der Hauptstadt und in den angrenzenden Städten Bahri und Omdurman festgesetzt.

Die Vereinbarung sieht den Angaben zufolge unter anderem vor, humanitäre Hilfe sicherzustellen. Außerdem sollen sich die Truppen von Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen zurückziehen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.