Die äthiopische Regierung erlaubt humanitäre Hilfslieferungen in die umkämpfte Region Tigray.

In einem Abkommen mit Vertretern von Premierminister Abiy Ahmed sei ein ungehinderter Zugang vereinbart worden, teilten die Vereinten Nationen mit.

Die UNO hatte die Regierung wegen der sich deutlich verschlechterten Lebensbedingungen in Tigray gebeten, Nahrung, Medikamente und andere Güter in die Region bringen zu dürfen.



Die Militäroffensive der Regierung dauert nach Angaben der dortigen Regionalführung unvermindert an. Unabhängig sind die Angaben kaum zu überprüfen, weil Internet- und Telefonverbindungen nach Tigray weitgehend unterbrochen sind.



Äthiopien wurde jahrzehntelang von der aus Tigray stammenden TPLF dominiert, bis Abiy Ahmed vor zwei Jahren Ministerpräsident wurde.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.