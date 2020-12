Vor dem Hintergrund erneuter Spannungen in Libyen ist der türkische Verteidigungsminister Akar in das Krisenland gereist.

Akar wolle in dem Bürgerkriegsland türkische Einheiten besuchen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Er werde von ranghohen Armee-Offizieren begleitet. Der libysche General Haftar hatte erst kürzlich seine Einheiten dazu aufgerufen, die türkischen Streitkräfte aus dem Land zu vertreiben. Während der Präsenz einer "Kolonialmacht" könne es keinen Frieden in seinem Land geben. Zuvor hatte das Parlament in Ankara dafür gestimmt, den Einsatz türkischer Soldaten in Libyen zu verlängern. Die Türkei unterstützt dort die von der UNO anerkannte Einheitsregierung unter Ministerpräsident Sarradsch in Tripolis. Diese hatte im Sommer mit türkischer Hilfe eine Offensive von Haftars Einheiten abgewehrt. Im Oktober unterzeichneten beide Seiten ein Waffenstillstandsabkommen, das auch Wahlen im kommenden Jahr vorsieht.



In Libyen herrschen seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Gaddafi im Jahr 2011 Chaos und Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.