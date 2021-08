Die Weltgesundheitsorganisation hat zahlreiche Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in Konfliktregionen registriert.

In den vergangenen zwei Jahren habe es über 2.700 Zwischenfälle in 17 Ländern gegeben, teilte die WHO in Genf mit. Dabei seien mehr als 700 Mitarbeitende und Patienten ums Leben gekommen. Im laufenden Jahr wurden den Angaben zufolge fast 600 Attacken gemeldet. Der zuständige WHO-Direktor Musani sagte, die Folgen seien verheerend. Das Personal werde traumatisiert, weniger Menschen kämen zur Arbeit, Patienten trauten sich nicht mehr in Kliniken und die medizinische Versorgung der Bevölkerung werde unterbrochen.

