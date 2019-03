Im Kongo droht nach Angaben der UNO etwa 1,4 Millionen Kindern der Hungertod, wenn sie nicht schnell Hilfe bekommen.

Das erklärte Unicef-Exekutivdirektorin Fore nach einem Besuch in dem zentralafrikanischen Land. Gerade geschwächte Kinder liefen Gefahr, sich mit Krankheiten wie Cholera, Ebola und Masern anzustecken, sagte sie in Genf. Zudem litten Kinder im Kongo besonders unter der Gewalt in mehreren Regionen des Landes. Sie würden als Soldaten rekrutiert, seien Opfer sexueller Übergriffe und erhielten weder Schulbildung noch Gesundheitsversorgung.